El Salvador: coronavirus, presidente rinvia al 21 luglio apertura "fase due" (4)

- Nel mirino della giustizia costituzionale erano finiti i numerosi decreti con cui il governo ha di volta in volta disposto le restrizioni ai movimenti e alle attività della cittadinanza. Strumenti retti su una dichiarazione dello "stato di emergenza" che la Assemblea nazionale ha per la Corte varato senza la dovuta base tecnico-legale, inficiando la legge di "isolamento e quarantena" e le conseguenti limitazioni al diritto costituzionale di libertà di circolazione. L'alta corte ha peraltro ricordato che l'esecutivo non può disporre uno stato di emergenza e le conseguenti limitazioni ai diritti fondamentali senza mandato del parlamento, a meno che il legislativo - sollecitato al proposito - non dichiari la sua impossibilità a pronunciarsi. In quest'ultimo caso il governo dovrà comunque riferire della propria decisione all'Aula e attendere un assenso. (Mec)