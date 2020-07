Torino: Museo del Cinema, musiche di Morricone diffuse davanti alla Mole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio al maestro Ennio Morricone, morto la notte scorsa a 91 anni, proponendo da oggi al 20 luglio, sempre dalle ore 18,30 alle ore 19,30, la diffusione delle sue musiche più famose nella zona pedonale antistante la Mole Antonelliana. Lo rende noto il Comune, che ringrazia Iren per la collaborazione. L'iniziativa fa parte di ‘Torino Città del Cinema 2020’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino www.torinocittadelcinema2020.it (Rpi)