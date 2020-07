Editoria: venerdì 10 luglio in edicola il nuovo numero di Cultura Identità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lettori troveranno, inoltre, il programma e tutte le informazioni relative alla terza edizione del Festival di Cultura Identità che si terrà il 4 e 5 agosto ad Anagni, la città del celebre “schiaffo”. Per le pagine di Italia che Innova, dedicate al rapporto tra salute e ambiente, interverranno Stefano Caldoro, candidato del centrodestra in Campania, e il promotore del Manifesto di Assisi per l’ambiente, padre Enzo Fortunato. Infine, la rubrica In Viaggio con Itinere, alla scoperta delle curiosità dei piatti e delle ricette della cucina nostrana. Il tema della crisi della fede religiosa di cui è vittima l’Occidente è ben sintetizzato nella copertina di Luna Berlusconi, in cui è raffigurato l’Angelo del Dolore, "stanco, afflitto dal nostro relativismo nichilista, che vorrebbe tornare a battere le ali ed illuminare con la sua luce la nostra via", come rileva Edoardo Sylos Labini nel suo editoriale. Cultura Identità sarà in edicola, al prezzo di 3 euro, per i mesi di luglio e agosto. (Ren)