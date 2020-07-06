العراق يسجل 1796 حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

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- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين، تسجيل 1796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما سجلت أمس 2125 إصابة. وتم تسجيل 1724 حالة شفاء، وبلغ عدد الوفيات 94 حالة.وقال عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي غايب العميري، في تصريح لـ"وكالة الأنباء العراقية" الرسمية، إنه "في حال تم التعايش مع فيروس كورونا، سيتم رفع الحظر نهائياً"، مضيفاً: "لم نصل إلى مرحلة التعايش مع كورونا، حيث مازالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي".وبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الوباء في العراق، 62 ألفاً و275 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2567. (نوفا)