Scuola: Serbia, allo studio "diversi scenari" per riapertura dal primo settembre

- Il ministro dell'Istruzione della Serbia, Mladen Sarcevic, ha dichiarato che sono allo studio "diversi scenari" per un avvio dell'anno scolastico il primo settembre. Secondo quanto riporta la stampa locale, la riapertura riguarderebbe le scuole primarie e secondarie attraverso il metodo delle "classi combinate". In questi giorni, ha aggiunto il ministro, prosegue anche la registrazione video delle elezioni online nel caso in cui fosse necessario rimandare la riapertura delle scuole a causa della diffusione del coronavirus. E' prevista anche l'introduzione di esami online, ha detto il ministro, attraverso una modifica della legge sull'Istruzione che attualmente non prevede una tale metodologia. Riguardo agli studenti universitari, ha infine precisato il ministro, è previsto che possano rimanere nelle Case dello studente, contrariamente a quanto inizialmente annunciato a causa della particolare diffusione del Covid-19 fra i giovani che frequentano tali strutture. (Seb)