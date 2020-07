Turchia: Cavusoglu riceve Borrell, l'Ue agisca come un mediatore onesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sosterrà il ruolo dell'Unione europea nella disputa sulle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale fintanto che agirà come un "mediatore onesto". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, dopo l'incontro di oggi ad Ankara con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph Borrell. Secondo Cavusoglu, la Turchia è sempre stata trasparente nei suoi rapporti con l'Ue e per questo si aspetta altrettanto da Bruxelles. Se l'Ue imporrà ulteriori sanzioni contro la Turchia, ha osservato Cavusoglu, Ankara è pronta ad assumere le proprie decisioni in risposta. "Se l'Ue prenderà decisioni aggiuntive contro la Turchia dovremo rispondere a questo", ha affermato il ministro degli Esteri turco citato dal quotidiano greco "Kathimerini". Cavusoglu ha infine rinnovato l'invito alla Francia affinché presenti le sue scuse per l'incidente tra le navi da guerra di Ankara e Parigi nel Mediterraneo orientale.(Res)