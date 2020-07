Roma: Pedica (Pd), Raggi prenda provvedimenti contro movida selvaggia, non basta solo fare ordinanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi prenda subito provvedimenti contro la movida selvaggia. San Lorenzo, il Pigneto, Trastevere, Testaccio, Ponte Milvio e Campo dei Fiori oramai sono sempre diventati il simbolo del bivacco notturno e delle risse, ma anche del degrado ambientale considerando la quantità di bottiglie rotte che vengono lasciate per strada". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Per molti romani vivere nei quartieri della movida è diventato un incubo - ricorda Pedica - altro che risorsa economica, ogni notte ci sono risse tra ubriachi e schiamazzi. Il Comune deve prendere provvedimenti. Non basta solo fare le ordinanze. Ci vogliono coraggio e pugno duro. Le regole vanno fatte rispettare. E il divieto di consumo di alcol nelle ore notturne non deve valere solo in alcune zone, ma in tutta la città". (Com)