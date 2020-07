Morricone: Meloni a Raggi, approviamo insieme mozione Fd'I per intitolargli Parco della Musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di intitolare l'Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone "è contenuta nella mozione che Fratelli d’Italia ha presentato oggi in Assemblea capitolina, con la richiesta di ricordarlo dedicandogli anche una strada o una piazza. Approviamola insieme". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in risposta al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha scritto di sostenere la mozione del M5s per intitolare l’Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. (Com)