Regno Unito: Johnson, metro senza conducente condizione per piano sussidi ai trasporti di Londra

- Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le metro senza conducente dovrebbero essere la condizione necessaria per i sussidi statali per il sistema dei trasporti pubblici di Londra che verranno introdotti questo autunno. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". "Puoi far funzionare queste metro senza il bisogno di avere qualcuno seduto nella cabina del conducente tutto il tempo. Quindi ciò che dirò alle autorità dei trasporti pubblici di Londra è di trarre vantaggio da questi progressi tecnologici, di non essere prigionieri dei sindacati e di provare le metro senza conducente, rendendole una condizione per il programma di finanziamento di quest'autunno", ha affermato il premier britannico. Johnson ha aggiunto che "questo è l'unico modo di procedere per il paese e vogliamo utilizzare la fantastica tecnologia che abbiamo, fornire un servizio migliore per le persone nella capitale e far progredire l'intera economia". (Rel)