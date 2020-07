Trasporti: Calabria (FI), a Roma situazione è in uno stato vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra giornata di passione per la metro a Roma, con la linea A interrotta da Battistini a Termini, fermate a mezzo servizio e guasti tecnici continui: mentre il sindaco Raggi si diletta nel prospettare nuove funivie, il trasporto pubblico nella Capitale è in uno stato vergognoso, da terzo mondo. Ormai le scuse stanno a zero: si avvia a conclusione un'amministrazione disastrosa sotto tutti i punti di vista". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. (Com)