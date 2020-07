Ue: Consiglio informale giustizia, focus su risposta a Covid-19 e lotta a disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi una riunione informale in videoconferenza, la prima sotto la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, per i ministri della giustizia dell'Ue, dove si sono affrontati i temi della democrazia e dello stato di diritto nella crisi del Covid-19, nonché la lotta contro i discorsi di odio e la disinformazione. Lo si apprende dalla presidenza tedesca del Consiglio Ue. "Stiamo lottando per un'Europa forte che sia meglio armata da gravi crisi come la pandemia di Corona. Soprattutto ora, è fondamentale rafforzare la democrazia e lo stato di diritto. Populisti ed estremisti stanno cercando di abusare della situazione di emergenza in cui le persone si sono trovate durante la crisi di Coronavirus", ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesca, Christine Lambrecht. "Dobbiamo proteggere lo stato di diritto e i diritti della libertà con il controllo parlamentare, un sistema giudiziario indipendente e mezzi di comunicazione liberi. Le libertà non dovrebbero essere limitate nemmeno un giorno in più del necessario. Anche in tempi di crisi, la partecipazione democratica in ogni momento deve essere preservata", ha aggiunto. "In Europa abbiamo adottato vari approcci per affrontare la pandemia di Corona. Ora possiamo imparare gli uni dagli altri e tutelarci meglio. Non dobbiamo dimenticare: il virus continua a mettere a rischio la vita delle persone", ha proseguito. Per quanto riguarda la lotta contro l'odio, l'incitamento alla violenza e le notizie false, "non possiamo accettare che il dibattito pubblico sia distorto e avvelenato. Durante una pandemia, diffondere sciocchezze sui vaccini o semplicemente negare l'esistenza del virus può mettere a rischio la vita delle persone. Youtube, Facebook e Co. hanno la responsabilità di non permettere che vengano usati come piattaforme di odio e disinformazione. Dobbiamo continuare ad adottare misure per far applicare chiare responsabilità da parte delle piattaforme" in quanto "impegni volontari e responsabilità personale non sono sufficienti", ha continuato. (segue) (Beb)