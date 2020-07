Ue: Consiglio informale giustizia, focus su risposta a Covid-19 e lotta a disinformazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo punto all'ordine del giorno, c'era la risposta alla pandemia di Covid 19. Su questo, i ministri hanno spiegato che, nei primi mesi della pandemia, gli Stati membri europei sono stati costretti a limitare considerevolmente le libertà al fine di proteggere la vita e la salute dei loro cittadini. E, per questo, hanno adottato vari approcci in tal senso. I ministri della giustizia si sono scambiati le esperienze su come i loro cittadini hanno affrontato le restrizioni dei loro diritti e hanno anche discusso della questione di come i politici hanno reagito alle critiche, ai risultati scientifici e alle decisioni della magistratura. L'obiettivo è equipaggiare meglio le democrazie e gli Stati per far fronte a crisi come la pandemia di Covid 19. In merito al secondo punto, quello sulla disinformazione, secondo i ministri negare e distorcere fatti sul virus può mettere in pericolo la vita. E mette anche in pericolo le basi del discorso e del dibattito democratici. In effetti, le teorie della cospirazione sulla pandemia Covid 19 spesso includono l'odio contro le persone di origine asiatica o il razzismo e l'antisemitismo e questo, per i ministri, dimostra ancora una volta quanto sia urgente combattere i discorsi d'odio sul web, le notizie false e la disinformazione. I ministri della giustizia hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle strategie di contrasto e sulle misure future, ad esempio la legge sui servizi digitali prevista dalla Commissione europea. (segue) (Beb)