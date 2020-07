Ue: Consiglio informale giustizia, focus su risposta a Covid-19 e lotta a disinformazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i temi della protezione delle vittime e del sostegno alle vittime del terrorismo erano all'ordine del giorno del Consiglio di giustizia. Il ministro della Giustizia federale Lambrecht ha annunciato che la presidenza tedesca assumerà e intensificherà ulteriormente la strategia della Commissione europea per i diritti delle vittime.Il Consiglio informale è stato presieduto dal ministro della giustizia tedesco, Christine Lambrecht, e vi hanno partecipato i 26 ministri della giustizia dell'Ue, nonché il vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, il commissario per la giustizia, Didier Reynolds, e il coordinatore dell'antiterrorismo dell'Ue, Gilles de Kerchove. Dal Parlamento europeo hanno partecipato il presidente della commissione giuridica (Juri), Adrian Vazquez Lazara e il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe), Juan Fernando Lopez Aguilar. (Beb)