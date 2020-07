Irlanda: premier Martin avverte che riapertura pub potrebbe essere posticipata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier irlandese Micheál Martin ha avvertito che la riapertura totale dei pub nel paese, che dovrebbe avvenire il 20 di luglio, potrebbe essere posticipata. Lo riporta il quotidiano "Irish Times". Il primo ministro ha dichiarato di essere molto preoccupato per le scene viste nel fine settimana in alcuni dei pub di Dublino, dove le persone non hanno rispettato le regole di distanziamento sociale nelle strade. "Come sapete la riapertura totale dovrebbe avvenire il 20 di luglio. Potrebbe essere posticipata se le persone non si comportano come dovrebbero. Ascolteremo l'opinione dei funzionari della sanità pubblica, ma siamo molto preoccupati", ha affermato Martin. Il premier ha aggiunto che "alcune delle scene che abbiamo visto erano veramente allarmanti perché non c'era rispetto del distanziamento sociale, e perché i pub non hanno rispettato gli orari di apertura". Martin ha rivelato che la polizia ha condotto circa 5.500 ispezioni di pub e ristoranti durante il fine settimana. (segue) (Rel)