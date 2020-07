Irlanda: premier Martin avverte che riapertura pub potrebbe essere posticipata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la maggior parte dei proprietari abbia rispettato le regole, per il premier è preoccupante che una minoranza continui a ignorarle. "L'unico modo in cui possiamo riavviare l'economia è mantenere il tasso di trasmissione del virus basso. Non possiamo avere una seconda ondata – nei fatti sarebbe un disastro economico per il paese", ha affermato Martin. Il premier irlandese ha aggiunto che la responsabilità individuale è importante dall'inizio della crisi. Secondo Martin, i cittadini hanno iniziato a prestare meno attenzione alle regole. "La situazione sta scivolando perché con i numeri che si abbassano le persone si mostrano condiscendenti, ma abbiamo visto cosa succede in paesi come il Portogallo e la Spagna dove i numeri sono aumentati di nuovo", ha detto il premier. Martin ha aggiunto che le due immediate priorità per il suo governo sono la riapertura delle scuole in modo sicuro, e successivamente la ripresa completa delle lezioni in tutte le scuole. (Rel)