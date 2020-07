Libia, chi ha bombardato l'aeroporto di Al Watiya?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione in Libia dopo il misterioso raid aereo che ha colpito gli asset militari turchi nella base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, controllata dalle forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. L’origine dei velivoli che hanno colpito e distrutto i sistemi di difesa aerea “Hawk” e di disturbo elettronico “Koral” - in fase di dispiegamento da parte dalle forze turche - non è chiara e questo apre il campo ad almeno quattro ipotesi: un coinvolgimento della Francia; un intervento degli Emirati Arabi Uniti; un attacco dell’Egitto; un raid compiuto dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Secondo il sito web libico “Libya Akbhar”, considerato vicino alle istanze di Haftar e dunque ostile alla presenza turca in Libia, i "nove bombardamenti" sono opera di velivoli militari della Francia partiti dal Mali.Già in passato i caccia francesi sono intervenuti nel conflitto libico: nel febbraio del 2019, i Mirage 2000 francesi partiti dal Mali hanno colpito un convoglio di ribelli ciadiani nemici in fuga dalla Libia nel nord del Ciad, facendo un favore ad Haftar e al presidente ciadiano, Idriss Deb. L’eventuale raid aereo francese ad Al Watiya s’incastrerebbe alla perfezione nel contesto dello scontro in atto tra Parigi e Ankara nel Mediterraneo. La decisione di Parigi di ritirarsi “temporaneamente” dalla missione Nato “Sea Guardian”, dopo l’incidente avvenuto a metà giugno nel Mediterraneo tra la Marina turca e quella francese, evidenzia, peraltro, la frustrazione del presidente Emmanuel Macron per una situazione che al momento appare senza sblocchi. Vale la pena ricordare che il ministero degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico aveva esteso lo scorso 29 aprile una protesta formale alla Francia per la presenza di caccia francesi Rafale e di un aereo da rifornimento nello spazio aereo libico sopra le città di Misurata e di Abugrein, a ovest di Sirte.Un’altra possibilità è quella di un coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti, anch’essi dotati di Dassault Mirage. Gli sceicchi di Abu Dhabi sono insieme all’Egitto i principali sponsor arabi del generale Haftar. Quest’ultimo è stato costretto a ritirare le sue forze dalle base di Al Watiya lo scorso mese di maggio, preludio alla fine dell’assedio di Tripoli. Il fronte militare si è ora spostato a ridosso del confine con la Cirenaica, la regione storica della Libia orientale, lungo la linea che dalla città di Sirte (450 chilometri a est di Tripoli e 600 chilometri a ovest di Bengasi) arriva fino alla base aerea di Jufra. L’ipotesi che gli aerei responsabili del raid di Al Watiya siano emiratini sembra essere condivisa anche dall’intelligence italiana. Una terza eventualità, invece, riguarda un intervento dell’Egitto, dotato di 24 moderni caccia multiruolo Rafale recentemente acquistati da Parigi e utilizzati in diverse occasioni fa per colpire le milizie islamiste e i gruppi terroristici a Derna, città della Libia orientale assoggettata al controllo all’Lna nel luglio 2018.Il ministero della Difesa nel Governo di accordo nazionale, l’organo esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha promesso una “risposta adeguata” ai raid a opera di “aerei non identificati” avvenuto la mattina di sabato 4 luglio. "Il bombardamento è stato effettuato da aerei nemici stranieri a sostegno del criminale di guerra (il generale Haftar), nel disperato tentativo di ottenere una vittoria morale", si legge in una nota ufficiale diffusa dal dicastero libico guidato dal sottosegretario Salah Al Din Al Namroush, uomo forte del Gna considerato vicino alla Turchia. "La risposta sarà un deterrente al momento e nel luogo adeguato", prosegue il comunicato. "I velivoli stranieri hanno effettuato decine di attacchi aerei dall'aprile 2019 (cioè dall’inizio dell’assedio di Tripoli), colpendo nove strutture civili e causando la morte di civili e cittadini stranieri", ha aggiunto il ministero.La Turchia, intanto, ha indicato la base aerea di Al Jufra come nuovo obiettivo militare. Lo ha reso noto su Twitter la direzione per le comunicazioni della presidenza turca. La base di Al Jufra, nel centro della Libia, è controllata dall'autoproclamato Esercito nazionale libico di Haftar e - secondo il tweet - riveste un'importanza strategica. Nel messaggio si legge che la base "è stata designata come nuovo obiettivo militare insieme alla città di Sirte dopo la pulizia di Tripoli e dintorni dagli elementi golpisti di Haftar dalla forze del Governo di accordo nazionale". La direzione per le comunicazioni della presidenza turca ha aggiunto che la base militare è necessaria per controllare i flussi di petrolio libici ed è stata utilizzata anche per il dispiegamento di mercenari legati al Cremlino e di caccia provenienti dalla Russia a sostegno di Haftar. A giugno, il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha definito la base di Al Jufra e Sirte come "linee rosse" la cui violazione potrebbe condurre Il Cairo a intervenire militarmente in Libia.Il tweet della direzione per le comunicazioni della presidenza turca arriva dopo che ieri la stampa turca ha riferito che “aerei da guerra non identificati” hanno bombardato la base di Al Watiya, a ovest di Tripoli, la capitale della Libia, “senza causare vittime”. Le fonti citate dall’emittente filogovernativa di Ankara parlano di “aerei moderni” ed escludono che si tratti dei velivoli Mig-29 e Sukhoi-24 trasferiti dalla Russia alla base libica di Al Jufra e pilotati da mercenari. La versione di “Trt” è confermata anche dall’agenzia di stampa turca “Anadolu” e smentisce quanto riferito dal sito web libico “Libya Akbhar”- Secondo quest’ultima versione, infatti, il bombardamento avrebbe “distrutto la sala operativa dei militari della Turchia in Libia” causando la morte "di sei ufficiali turchi, tra cui un comandante". Il generale dell’Lna Khaled al Mahjoub, citato dall’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha promesso che altri attacchi simili saranno presto effettuati sulla stessa base. "Siamo in una vera guerra con la Turchia, che ha ambizioni petrolifere in Libia", ha detto Al Mahjoub durante un'intervista all'emittente panaraba. Inoltre, l'ufficiale di Haftar ha dichiarato che le incursioni hanno anche preso di mira un convoglio militare che si stava dirigendo verso la Mezzaluna petrolifera, confermando che le perdite subite dalle forze turche in termini di attrezzature militari sono state significative a seguito delle incursioni.Parlando con “Agenzia Nova”, Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, ha ricordato come l'attacco sia avvenuto a poche ore di distanza da una visita ufficiale di altissimo livello in Libia. “Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e il capo dello stato maggiore Yasar Guler hanno visitato Tripoli il 3 luglio in maniera molto ostentata. Queste due figure di alto profilo hanno incontrato decine di ufficiali turchi sul suolo libico e hanno parlato del permesso ad Ankara di intervenire direttamente nel conflitto libico in futuro. Ciò indica una straordinaria sicurezza di sé da parte di Ankara: non solo la ferma intenzione di dichiarare diverse basi come assett turchi completi in Libia, ma anche il loro utilizzo per conquistare Sirte e Jufra. Tutto ciò significa che la minima vulnerabilità tecnica sarà sfruttata dai numerosi nemici della Turchia che vogliono umiliarla e rendere la sua avventura più costosa”, ha spiegato l’esperto, ritenendo "plausibile" l'ipotesi che raid siano opera di velivoli degli Emirati Arabi Uniti.Secondo il settimanale giordano “Al Hadath”, durante la visita di Akar sarebbe stato stretto un patto di difesa per consentire alla Turchia di estendere il suo intervento militare diretto in Libia. Fonti militari citate dell’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”, con sede a Dubai ma di proprietà saudita, parlano di un “accordo militare” teso a “garantire la protezione degli interessi della Turchia in Libia”. Il Gna ha affermato in una nota che il ministro Akar e il generale Guler hanno discusso della "cooperazione militare e di sicurezza" con il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. Secondo le fonti di “Al Arabiya”, la cooperazione includerebbe anche l’istituzione di una forza militare e di una base turca in Libia, nonché l’immunità per gli ufficiali turchi contro qualsiasi azione penale. Durante la visita, non annunciata, Akar ha esaminato le attività svolte dalle Forze armate turche nell’ambito del protocollo d’intesa sulla sicurezza e la cooperazione militare con il Gna libico sottoscritto nel novembre 2019. (Res)