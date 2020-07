Russia: regista Serebrennikov non farà appello contro condanna per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regista russo Kirill Serebrennikov ha deciso di non fare appello contro il verdetto che lo vede colpevole di frode. Lo ha dichiarato l'avvocato Dmitrij Kharitonov all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Kiril ha deciso di non presentare ricorso", ha dichiarato l'avvocato, secondo il quale il regista è "molto stanco dei tribunali" ed è depresso. "Dopo il processo, è diventato chiaro a tutti che non c'è stata colpa da parte dei convenuti e che nessun danno è stato fatto allo stato", ha aggiunto Kharitonov. La corte moscovita di Meshchanskij il 26 giugno ha dichiarato il regista Kirill Serebrennikov colpevole di appropriazione indebita aver sottratto sussidi destinati al progetto Platforma. Il regista, stando alla sentenza, ha sottratto 129 milioni di rubli (circa 1,6 milioni di euro) di fondi statali attraverso il progetto artistico Platforma, che è stato da lui fondato e gestito tra il 2009 e il 2015 e che ha ricevuto 216 milioni di rubli (3,35 milioni di euro) di finanziamenti dal ministero della Cultura russo. (segue) (Rum)