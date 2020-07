Russia: regista Serebrennikov non farà appello contro condanna per frode (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati giudicati colpevoli di frode nell'ambito dello stesso caso anche l'ex direttore del Gogol Center, Aleksej Malobrodskij e l'ex direttore generale del Sedmaja Studia, Jurij Itin. Sofija Apfelbaum, ex direttore del Dipartimento di sostegno statale per le arti del ministero della Cultura russo, è stata dichiarato colpevole di negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni. "La corte ha stabilito che Serebrennikov, Itin e Malobrodsky hanno commesso una frode. Serebrennikov è responsabile della gestione generale di tutti i membri del gruppo e ha adottato misure per nascondere il furto", ha dichiarato il giudice Olesya Mendeleev. Nei pressi della sede processuale oggi si è raccolta una folla di sostenitori della liberazione del regista così come anche di detrattori della figura di Serebrennikov, considerato un dissidente nel panorama politico del paese. (Rum)