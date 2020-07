Ue: premier portoghese Costa, da Commissione proposta "giusta ed equilibrata" su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea sul fondo per la ripresa è "intelligente, giusta ed equilibrata". Lo ha affermato il premier portoghese, Antonio Costa, nel corso della conferenza stampa congiunta con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez, a Lisbona, chiedendo una rapida approvazione del piano. Secondo Costa, è "essenziale che l'Europa non perda altro tempo e possa dare una risposta comune e sufficientemente solida alla crisi del coronavirus". Costa ha aggiunto che in Europa non dovrebbero esserci "linee rosse" ma "linee verdi" per poter affrontare al meglio una situazione senza precedenti. In riferimento alla riapertura delle frontiere a Stati al di fuori dall'area Schengen, Costa ha dichiarato che ciò deve avvenire "tra paesi che hanno livelli di contagio simili".(Spm)