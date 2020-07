Libia: premier maltese Abela, sviluppo economico è la base per pace e stabilità nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo economico della Libia è il prerequisito per raggiungere la pace e la stabilità del paese. Lo afferma il primo ministro maltese, Robert Abela, che oggi ha ricevuto a La Valletta per un incontro il presidente del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj. “Colloqui incoraggianti con il presidente del Consiglio di presidenza del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. Lo sviluppo economico è un prerequisito per la pace e la stabilità. I centri di coordinamento a Malta e in Libia contribuiranno a ciò”, scrive Abela su Twitter. Secondo quanto riferito dal governo maltese, durante l’incontro il premier maltese ha dichiarato che il suo paese “ha sempre avuto ottimi rapporti con la Libia e che La Valletta continuerà a costruire a puntare sui rapporti basati sulla reciproca fiducia negli sforzi per contrastare il traffico di esseri umani e per rafforzare gli investimenti reciproci”. Tutti i partner, ha aggiunto Abela, “sia in Africa, sia nell’Ue, hanno riconosciuto l’esigenza di maggiore protezione dei confini. “Questa è la nostra visione: migliore protezione, meno traffico di esseri umani, meno attività criminali e, quello che più importante, meno perdite di vite umane”, ha detto Abela. Il premier maltese si era recato in visita in Libia lo scorso 28 maggio. (Res)