Migranti: presidente Bundestag Schaeuble, istituire centri salvataggio e asilo fuori Ue

- Il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, si è detto favorevole all'istituzione di “centri di salvataggio e asilo” per i migranti al di fuori dell'Ue. In un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, Schaeuble afferma che, in tali strutture, andrebbero “garantite e protette condizioni di vita umane”, ad esempio sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma anche attraverso “l'impegno civile e militare dell'Ue”. Secondo il presidente del Bundestag, gli Stati membri dell'Unione europea che finora si sono rifiutati di partecipare alla ripartizione dei profughi potrebbero partecipare a tale iniziativa. Per Schaeuble, la questione migratoria non ha perso il suo carattere “esplosivo” a causa della crisi del coronavirus. Ai fini della sicurezza interna e della stabilità dell'Ue, nonché della sua “credibilità come comunità di valori”, per il presidente del Bundestag è necessaria una normativa europea in materia di asilo con standard uniformi e procedure di riconoscimento praticabili. A tal riguardo, Schaeuble nota come il tentativo di imporre agli Stati membri quote di ammissione obbligatorie con una decisione a maggioranza in seno al Consiglio europeo “non ha pacificato i contrasti, ma li ha esacerbati”. Tuttavia, secondo Schaeuble, le iniziative comunitarie sono essenziali per proteggere le frontiere esterne dell'Ue e le persone su entrambi i lati” di tali confini, “soprattutto conoscendo il dilemma dei salvataggi” dei profughi nel Mediterraneo, che fungono da incentivi per “i cinici trafficanti di esseri umani”.(Geb)