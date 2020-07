Speciale infrastrutture: Raggi, continuano lavori per riqualificazione piazzale Ovest stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano i lavori per la riqualificazione del piazzale Ovest davanti alla stazione Tiburtina. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Dopo la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale est stiamo portando avanti il progetto che cambierà fisionomia al quartiere e ad uno degli hub strategici per il trasporto pubblico della città. Dopo i lavori preliminari di verifica sugli impianti e le infrastrutture delle società di pubblico servizio sono iniziate le operazioni per l’installazione delle caditoie e per la creazione della nuova rete fognaria su Circonvallazione Nomentana, nel tratto davanti le case. Si tratta di un intervento molto importante perché sarà realizzato un sistema idraulico per lo smaltimento delle acque piovane della futura sede stradale - continua la prima cittadina di Roma -. Nei prossimi giorni inizieranno le prime sistemazioni superficiali nel tratto tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Realizzeremo nuovi marciapiedi e il progetto di riqualificazione di parte del piazzale Ovest comincerà a prendere forma. Dopo decenni di degrado e smog, finalmente, il quartiere sarà più vivibile e sicuro a vantaggio di cittadini, residenti e delle numerose attività commerciali della zona", conclude Virginia Raggi. (Rer)