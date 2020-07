© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Reggio Emilia nella "mia" stazione ferroviaria, quella Mediopadana, per siglare un importante accordo di potenziamento dei servizi per i viaggiatori e valorizzare il suo ruolo centrale per i treni ad altavelocità. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. (Rin)