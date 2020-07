Speciale infrastrutture: Grecia riapre i voli per il Regno Unito dal 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia riapre i voli da e per il Regno Unito dal 15 luglio. Lo ha confermato il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas. "In collaborazione con il governo britannico e in seguito alla consulenza di esperti, il governo annuncia la ripresa dei voli diretti dal Regno Unito verso tutti gli aeroporti del paese a partire dal 15 luglio", ha detto Petsas durante una conferenza stampa. Per quanto riguarda la Svezia, le autorità greche stanno monitorando i dati epidemiologici del paese e prenderanno qualsiasi decisione sulla base dei progressi compiuti, ha chiarito lo stesso portavoce. La Grecia ha revocato le restrizioni sui voli dai paesi dell'Unione europea verso i suoi due principali aeroporti il 15 giugno, con alcune eccezioni legate alle aree a rischio, e per i gli altri paesi dal primo luglio, lasciando fuori solo Regno Unito e Svezia sulla base della situazione epidemiologica legata al coronavirus. Il governo sta ancora monitorando la situazione in Svezia, ha spiegato Petsas. (Gra)