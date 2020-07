Speciale infrastrutture: Golfo, treno che collega gli Stati della regione in funzione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno che collegherà gli Stati del Golfo inizierà a funzionare nel 2023. La prima fase del Gulf Railway Project collegherà l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman. Secondo le stime del quotidiano saudita "Al-Jazira", un progetto ferroviario da 15 miliardi di dollari che collega gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo dovrebbe iniziare nel 2023. La seconda fase prevede il collegamento tra Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein e dovrebbe concludersi nel 2025. Nel progetto non è stato menzionato un membro del Consiglio del Golfo come il Qatar, che era stato incluso nel progetto in occasione dell'annuncio dell'infrastruttura nel 2001. Il progetto mira a facilitare gli scambi tra gli Stati del Golfo. Negli ultimi tre anni, tuttavia, è stato boicottato da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. (Res)