Malawi: neo eletto presidente Chakwera si insedia ufficialmente e promette lotta alla corruzione

- Il neo eletto presidente del Malawi, Lazarus Chakwera, si è ufficialmente insediato oggi nel corso di una cerimonia che si è svolta in tono minore per via delle misure restrittive imposte a causa dell'emergenza Covid-19. Nel suo discorso di inaugurazione, che si è tenuto nella capitale Lilongwe, Chakwera si è impegnato a reprimere la corruzione nel Paese. "Non è un segreto che abbiamo avuto amministrazioni che si sono susseguite promettendo prosperità ma dando povertà, annunciando buon governo ma offrendo corruzione", ha detto Chakwera parlando davanti a una piccola folla di circa 100 funzionari radunati presso la sede delle forze armate. “Prima di poter iniziare a ricostruire, dobbiamo eliminare le macerie della corruzione, perché ha mandato il nostro sistema fiscale in rovina. Dobbiamo eliminare le macerie della dipendenza dai donatori, perché ha lasciato in rovina la nostra dignità”, ha aggiunto. Inizialmente l'inaugurazione avrebbe dovuto svolgersi presso lo stadio nazionale di fronte a 40 mila spettatori, tuttavia Chakwera ha richiesto un evento molto più ristretto per motivi di salute pubblica. (segue) (Res)