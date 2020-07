Malawi: neo eletto presidente Chakwera si insedia ufficialmente e promette lotta alla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, riferisce la stampa locale, ha colto di sorpresa i malawiani, che di recente hanno scelto Chakwera come nuovo presidente del Paese, contro il capo di Stato uscente Peter Mutharika. Chakwera ha prestato giuramento domenica 28 giugno come nuovo presidente del Malawi dopo aver vinto le elezioni generali con il 58,57 per cento dei voti. "Giuro solennemente che svolgerò bene e sinceramente le funzioni dell'alta carica del presidente della Repubblica del Malawi e che preserverò e difenderò la Costituzione", ha dichiarato durante la cerimonia nella capitale Lilongwe. Alla ripetizione del voto di giugno Chakwera ha battuto il presidente uscente Peter Mutharika. L'esito delle elezioni ripetute costituisce un clamoroso ribaltamento del voto del maggio 2019, poi annullato a causa di irregolarità. La ripetizione del voto si è svolta dopo che nelle scorse settimane la Corte suprema del Malawi ha confermato la precedente sentenza con cui nel febbraio scorso la Corte costituzionale aveva annullato la vittoria del presidente Mutharika alle elezioni generali del maggio 2019, denunciando le irregolarità "diffuse, sistematiche e gravi" registrate in occasione dello scrutinio. (Res)