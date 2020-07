Iran: Zarif, possibile salvare l'accordo nucleare se gli europei rispettano impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo l'Europa può salvare l'accordo sul programma nucleare iraniano a una settimana dal quinto anniversario della firma dell’intesa. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, in un dialogo virtuale organizzato dall’Istituto italiano per gli studi di politica internazionale (Ispi) in cooperazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale dell’Iran (Ipis). L’Iran è pronto a tornare a rispettare tutti i suoi impegni nell’ambito del Piano d'azione congiunto globale (Jcopa, meglio noto come accordo nucleare iraniano) “a patto che l’Europa rispetti i suoi obblighi”, ha detto Zarif. "Ritengo che questo accordo sia un risultato importante della diplomazia. E’ un compromesso frutto di duro lavoro e negoziati molto seri, portati avanti ad occhi aperti. Ci siamo concentrati solamente su un problema, che dal nostro punto di vista non c’era, perché l’Iran non ha mai voluto costruire armi nucleari”, ha dichiarato ancora Zarif. (segue) (Res)