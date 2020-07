Iran: Zarif, possibile salvare l'accordo nucleare se gli europei rispettano impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Iran ha rispettato quel compromesso fin dall’inizio, anche quando l’amministrazione Obama non ne aveva rispettati i termini”, ha detto ancora il capo della diplomazia iraniana, ricordando come in almeno due occasioni (nel novembre 2016 e nel maggio 2018) Teheran abbia richiesto l’attivazione del meccanismo di risoluzione di disputa dell’accordo, nuovamente richiesto dall'Iran nei giorni scorsi. “Alcuni amici europei pensano che questo meccanismo sia una loro esclusiva. Non è così. Se l’Iran crede che le altre parti non stiano rispettando i propri impegni, può avviare questo meccanismo. Se i paesi deficitari non pongono rimedio alle proprie mancanze, l’Iran si riserva l’opzione di ridurre i propri impegni”, ha aggiunto Zarif. “Credo che sia possibile per salvare l’accordo - ha concluso - se gli europei iniziano a rispettare quanto pattuito. Non si tratta solo di firmare un paio di documenti, ma l’effetto di questi obblighi che finora non abbiamo visto. Tutte le aziende europee hanno già lasciato l’Iran e l’Unione europea non è stata in grado nemmeno di attuare il proprio statuto”. (Res)