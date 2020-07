Svezia: governo coinvolge agenzie nazionali in lavoro prevenzione seconda ondata Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svedese ha coinvolto alcune agenzie nazionali e le amministrazioni regionali per la preparazione in vista di una eventuale nuova andata di contagi di coronavirus in autunno. Lo ha affermato il ministro della Sanità e degli Affari sociali svedese, Lena Hallengren, spiegando come tale misura è volta a prevenire e mettere in stato di allerta tutti gli organi predisposti al contrasto al Covid-19. Nel programma di preparazione alla seconda ondata di contagi sono coinvolte anche l’Agenzia per la salute pubblica, l’Agenzia di protezione civile, l’Agenzia svedese per i prodotti medici e il Consiglio nazionale per la sanità e il welfare, che dovranno lavorare su differenti scenari relativi al ritorno in autunno dell’epidemia, specialmente a livello locale.(Sts)