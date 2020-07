Serbia: coronavirus, deceduto il padre del ministro dell'Interno Stefanovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi è allestito un ospedale Covid all'interno della Beogradska Arena, il centro per eventi sportivi e di spettacolo più grande che si trova nella capitale Belgrado. I pazienti ricoverati all'Arena saranno quelli in fase di miglioramento, secondo quanto ha spiegato il ministro della Salute Zlatibor Loncar. Lo stato d'emergenza è stato proclamato a Novi Pazar Tutin, Kragujevac, Vranje, Ivanjica, Belgrado, Sabac, Cacak, Arilje, Kraljevo, Pozega e Uzice. In quest'ultima città si trovano ricoverati attualmente 214 pazienti Covid, mentre a Sabac sono 183 i casi di positività confermati. (Seb)