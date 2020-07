Cultura: nel Municipio Roma I al via il bando "E-Stiamo insieme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È da oggi online l'avviso Pubblico per la realizzazione dell'evento culturale "E-Stiamo insieme: la cultura a servizio di un futuro sostenibile" per la promozione di due settimane di eventi culturali nel Municipio Roma I Centro. "Sono molto orgogliosa di avere promosso, per la prima volta a livello Municipale, un bando per la realizzazione di eventi culturali sul nostro territorio – precisa Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro - in questa estate del tutto particolare, abbiamo lavorato per una ripartenza che restituisse, per quanto possibile, la socialità perduta. Dopo i centri estivi per i più piccoli abbiamo pensato che costruire la possibilità di assistere a eventi culturali dal vivo in sicurezza potesse essere altrettanto importante". "Gli eventi – aggiunge Cinzia Guido, assessore alla cultura del Municipio - sono previsti in due periodi distinti: dal 21 al 26 luglio 2020 e dal 22 al 27 settembre 2020 e saranno svolti in due aree che puntiamo a valorizzare: Il parco della Resistenza e il parco di Via Teulada. La sollecitazione a realizzare le due rassegne in questi spazi ci è arrivata dal nostro consiglio, resosi portavoce delle associazioni e dei cittadini del territorio, che da tempo ne chiedono la messa in sicurezza e la piena fruibilità". "Un aspetto importante – conclude Alfonsi – è sottolineare come la somma stanziata sarà dedicata completamente alla remunerazione degli artisti in quanto le spese per gli allestimenti tecnici e le misure relative ai protocolli anti Covid saranno effettuati dal Municipio con fondi ad hoc". (Com)