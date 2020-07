Regno Unito: premier Johnson, mantenere regole distanziamento al pub è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le persone possono uscire a bere mantenendo costantemente le regole di distanziamento sociale se si comportano in modo responsabile. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il primo ministro ha dichiarato che la percentuale delle persone che hanno rispettato le regole di distanziamento durante la riapertura dei pub nel fine settimana è stata "schiacciante". "Ci sono stati luoghi in cui le persone si sono dimostrate imprudenti e si è visto che alcuni hanno sbagliato. Ma la maggior parte del paese si è comportato correttamente", ha affermato Johnson. Il premier ha aggiunto che solo mantenendo la disciplina pur divertendosi si potrà continuare a combattere il virus e "tornare ad una condizione simile alla normalità il più velocemente possibile". (Rel)