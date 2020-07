Duda accusa la Germania di interferire nelle elezioni in Polonia, il governo di Berlino nega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha respinto le accuse rivolte dal presidente della Polonia, Andrzej Duda, secondo cui la Germania starebbe cercando di influenzare le elezioni presidenziali nel paese. "Abbiamo preso atto e naturalmente il governo federale non ha naturalmente alcuna influenza sulle elezioni presidenziali dei nostri vicini polacchi”, ha dichiarato Steffen Seibert, portavoce dell'esecutivo guidato dal cancelliere Angela Merkel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Seibert ha aggiunto che il governo federale sui corrispondenti della stampa tedesca, che operano nell'esercizio della libertà di stampa. In precedenza, Duda aveva accusato il quotidiano polacco “Tats”, di proprietà del gruppo editoriale tedesco Axel Springer, di interferenza nelle elezioni presidenziali in Polonia, il cui ballottaggio è atteso per il 12 luglio prossimo.In particolare, “Tats” aveva riferito della grazia concessa dal capo dello Stato polacco a un condannato per pedofilia. Duda aveva reagito affermando: “I tedeschi vogliono eleggere il presidente della Polonia?” A sua volta, il direttore della campagna di Duda, Adam Bielan, aveva dichiarato: “Non vogliamo questo tipo di interferenze straniere nel processo elettorale”. Presidente della Polonia dal 2015 ed esponente del partito nazionalista-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), Duda si è candidato a un secondo mandato alle elezioni presidenziali tenute in Polonia il 28 giugno scorso. Il voto si è concluso con il ballottaggio tra Duda e Rafal Trazskowski, sindaco di Varsavia ed esponente del partito liberal-conservatore Piattaforma civica. (Res)