Africa: Cdc Italafrica Centrale, nel 2019 Italia prima in Europa per interscambio commerciale (19,5 miliardi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 l’interscambio commerciale tra Italia e Africa ha avuto un volume pari a 19,5 miliardi di euro, che rappresenta il 4,3 per cento del totale degli scambi tra l’Italia e il resto del mondo. E’ quanto emerge da una ricognizione effettuata dal Centro Studi della Camera di Commercio ItalAfrica centrale. L’Italia si conferma così primo investitore europeo nel continente africano, con un trend stabile da 3-4 anni. Da parte sua l’intera Unione Europea nel 2019 ha importato beni e servizi dall’Africa per 136 miliardi di euro, esportandone 145 miliardi con un aumento del volume d’affari dell’8,8 per cento rispetto al 2018. In calo complessivamente del 3,5 per cento l’import-export Usa-Africa, con importazioni per 30,3 miliardi di dollari ed esportazioni dagli Stati Uniti che ammontano a 26,72 miliardi. Sempre più significativo, invece, l’interscambio con la Turchia che è aumentato del 6,2 per cento: l’import dai paesi africani di Ankara ha raggiunto nel 2019 i 9,6 miliardi di euro, mentre le esportazioni sono state pari a 13,7 miliardi. Infine la Cina: l’interscambio commerciale della Repubblica Popolare con i paesi africani solo nella prima metà del 2019 è stato pari a 101,86 miliardi di dollari, secondo i dati in possesso della Camera di Commercio ItalAfrica centrale, che ricorda come la Cina abbia firmato nel corso degli ultimi anni accordi bilaterali con 40 dei 54 paesi africani. (segue) (Ren)