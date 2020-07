Africa: Cdc Italafrica Centrale, nel 2019 Italia prima in Europa per interscambio commerciale (19,5 miliardi) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ing. Alfredo Cestari, presidente della Cdc ItalAfrica Centrale ha dichiarato: “Questi dati confermano l’enorme potenzialità che il mercato africano rappresenta per il nostro paese e la capacità degli imprenditori italiani di essere presenti in questo contesto, ma ci dicono anche che si sono ormai affacciati in Africa competitor agguerriti come la Turchia e, ovviamente, la Cina, che potrebbero approfittare della crisi prodotta dal coronavirus per acquisire ulteriori quote di mercato”. “L’Italia – ha aggiunto Cestari – ha partnership molto forti con Sud Africa, Nigeria e in generale con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma ci sono ampi margini per rafforzare il nostro interscambio con Angola, Burkina Faso, Tanzania, Uganda, Senegal. Occorre allora un’azione di sistema, che veda l’Italia e in particolare il Mezzogiorno sempre più proiettata verso l’Africa, i cui mercati si espanderanno ulteriormente nel futuro. E’ per questo che la Cdc ItalAfrica ha messo appunto il progetto Sud Polo Magnetico che stiamo presentando e promuovendo presso le istituzioni in queste settimane”, ha concluso Cestari. (Ren)