Russia: Saveliev, Aeroflot prevede ripristino traffico al 50 per cento nel 2020

- La compagnia russa Aeroflot prevede di ripristinare il volume di traffico aereo al 50 per cento nell'anno in corso, trasportando circa 30 milioni di passeggeri. Lo ha dichiarato il presidente della compagnia, Vitalij Savelyev, in una riunione con il capo dello Stato russo Vladimir Putin. "Il gruppo Aeroflot ha chiuso in positivo l'anno 2019, trasportando 60,7 milioni di passeggeri. Secondo questo indicatore, rimaniamo nei venti principali vettori al mondo. Abbiamo mostrato un tasso di crescita del nove per cento", ha dichiarato l'Ad del gruppo. "Non è la prima volta che affrontiamo una crisi, il gruppo Aeroflot ha una vasta esperienza nel recupero. Ad aprile, il traffico è diminuito del 95 per cento, mentre il carico dei posti era solo del 33 percento", ha aggiunto. (segue) (Rum)