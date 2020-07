Morricone: Repubblica Ceca, direttore Orchestra sinfonica ricorda il compositore scomparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una personalità eccezionale e insostituibile, autore di musiche indimenticabili e un direttore d'orchestra inflessibile. Con queste parole Jan Hasenohrl, direttore dell'Orchestra sinfonica nazionale ceca ha ricordato Ennio Morricone, morto durante la notte in una clinica di Roma all'età di 91 anni. Con quest'orchestra Morricone ha suonato in Europa in numerose occasioni e ha registrato la colonna sonora di "The Hateful Eight", pellicola di Quentin Tarantino del 2015. Parlando all'emittente "Ceske Televize", Hasenhorl ha descritto la sua collaborazione con Morricone come uno dei momenti più alti della sua carriera e un'esperienza eccezionale. "Era fantastico, vivace ed estremamente rigoroso, esigente nei confronti di se stesso e dei suoi collaboratori", ha affermato il direttore. (Vap)