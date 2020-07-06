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ليبيا

 
 
 

ليبيا: احتجاجات في ببنغازي لإدانة التدخل التركي في ليبيا

طرابلس, 06 lug 15:00 - (Agenzia Nova) - خرج محتجون ليبيون، يوم الأحد، في مدينة بنغازي، للإعراب عن رفضهم "للتدخل التركي المتزايد في البلاد من خلال جلب المرتزقة المتشددين من سوريا، ودعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس."

ودان المحتجون "تصرفات تركيا العدائية تجاه ليبيا، رافعين شعارات ترفض الاتفاقية العسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني للتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية، والتي بدأت تركيا بموجبها تأسيس قواعد عسكرية في مصراتة وقاعدة الوطية الجوية.

ورفع محتجون شعار "ليبيا ليست للبيع" في إشارة إلى ما وصفوه "الأطماع الاقتصادية التركية في البلاد،" بينما رفع آخرون شعارات تذكر بما وصفوه "التاريخ الاستعماري للدولة العثمانية في ليبيا."

(نوفا)
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