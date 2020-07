Speciale scuola: Zingaretti, massime energie verso riapertura in sicurezza, evitare disagio seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma che "tutte le energie possibili ora devono essere rivolte solo a un obiettivo: la scuola e l’università. Subito - puntualizza su Facebook -. Perché il tempo è prezioso. Bisogna riprendere in piena sicurezza. Faccio di nuovo un appello per evitare al massimo il disagio legato agli appuntamenti elettorali, organizzando dove è possibile delle alternative. Bisogna organizzarsi affinché il corpo docente sia messo in condizione di insegnare. Bisogna investire affinché la crisi economica e sociale non butti fuori dal ciclo formativo milioni di giovani. Con l'impegno di tutti possiamo farcela, ma nessuno deve distrarsi. L'Italia ora pensi a loro, ai giovani - conclude Zingaretti -. Pagheranno più di tutti quanto sta avvenendo". (Rin)