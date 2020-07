Speciale scuola: ministero, linee guida garantiscono utilizzo palestre a società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le palestre scolastiche, come ha ricordato anche la ministra Lucia Azzolina durante l’audizione in VII Commissione al Senato, continueranno ad essere utilizzate per l’attività sportiva pomeridiana. Resta infatti "ferma e garantita la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre scolastiche alle società sportive che facciano richiesta di utilizzarle al di fuori dell’orario delle lezioni, come è sempre avvenuto", ricorda una nota del ministero dell'Istruzione. (Com)