Speciale scuola: Casa (M5s), via libera a emendamenti per ripartenza scuola in sicurezza e assunzione mille assistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, annuncia: "Abbiamo approvato due emendamenti a mia prima firma al decreto Rilancio. Il primo riguarda le misure per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Grazie a questo emendamento - prosegue la parlamentare in una nota - sarà possibile derogare al numero degli alunni previsti per classe ed attivare ulteriori posti a tempo determinato per il personale docente e per il personale Ata (Ausiliario, tecnico ed amministrativo). Questo emendamento permetterà di aumentare gli organici per l'anno scolastico 2020/2021 e di organizzare la ripartenza dell'anno scolastico con sicurezza .Una misura necessaria al fine di garantire maggiore autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche". L'esponente del M5s, poi, evidenzia: "A settembre ogni alunno ed ogni alunna dovrà tornare a scuola in piena sicurezza, recuperando, consolidando e potenziando le proprie conoscenze e competenze. Il secondo emendamento prevede l'assunzione di mille assistenti tecnici nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il potenziamento delle piattaforme e degli strumenti digitali in dotazione alle scuole. La didattica digitale, indipendentemente dall'emergenza - conclude Casa -, è una risorsa fondamentale per un'istruzione moderna e innovativa e deve potere essere attuata in tutte le scuole di ogni ordine grado. A settembre ripartiremo più forti di prima". (Com)