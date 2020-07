Energia: Danimarca mitiga requisiti per navi in grado di completare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia danese per l'energia ha permesso alle navi posacondotte con posizionamento ad ancora di partecipare alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2 nelle proprie acque territoriali, accogliendo in questo modo le richieste dell'operatore Nord Stream 2 AG. È quanto annunciato dall'agenzia in una nota. Le autorità di Copenaghen hanno specificato che la parte rimanente delle condotte sarà costruita al di fuori del territorio in cui l'uso di navi con ancoraggio è severamente vietato dalle norme ambientali vigenti. Il sistema di posizionamento ad ancora consente alla nave di mantenere la propria posizione senza l'impiego di motori. La Danimarca finora aveva consentito di utilizzare solo posatubi con un sistema di posizionamento dinamico. In precedenza il servizio stampa di Nord Stream 2 AG ha osservato come le navi a posizionamento con ancora sono state utilizzate con successo nella costruzione della sezione danese del gasdotto Nord Stream. (segue) (Rum)