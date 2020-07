Energia: Danimarca mitiga requisiti per navi in grado di completare Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle settimane scorse Nikolaj Kobrinets, direttore del Dipartimento di cooperazione paneuropea del ministero degli Esteri russo, ha affermato che il gasdotto Nord Stream 2 sarà completato, nonostante le pressioni statunitensi. "Il gasdotto Nord Stream 2 sarà completato, forse con difficoltà, ma sarà commissionato. Questa è la mia opinione personale", ha dichiarato il diplomatico russo. Kobrinets ha ricordato che la Germania sta già discutendo della possibilità di sanzioni di ritorsione contro gli Stati Uniti. "L'Europa occidentale, principalmente la Germania, è interessata al secondo ramo del Nord Stream, e questo è un evidente interesse economico. Gli europei sono persone non meno pragmatiche degli statunitensi, e spero che non permettano di farsi propinare il costoso gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti per sostituire il gasdotto dalla Russia", ha osservato il diplomatico. (Rum)