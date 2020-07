Difesa: ministro Guerini domani in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si recherà domani, 7 luglio, in visita ufficiale in Turchia dove incontrerà l'omologo Hulusi Akar. Lo riferiscono i media di Ankara. La visita giunge a pochi giorni dalla visita in Libia di Akar e del capo di Stato maggiore della Difesa turco, Yasar Guler. Le parti discuteranno di temi regionali e della cooperazione bilaterale nell'ambito della difesa e della sicurezza. (Tua)