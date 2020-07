© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il genio e l'arte immortale di Morricone meritano di essere onorati e ricordati degnamente. Presenterò in Assemblea capitolina una mozione per intitolare una strada o piazza a Roma: è il minimo per omaggiare uno dei suoi figli più grandi". Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia e consigliere capitolino del partito di centrodestra Giorgia Meloni. (Rer)