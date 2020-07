Verano: Mauri (Pd) su cronisti aggrediti, bene che sia stata fatta giustizia su un episodio così grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, ha commentato la condanna di Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli che nel 2019 hanno aggredito a Roma due giornalisti dell'Espresso mentre era in corso al cimitero del Verano una commemorazione dei morti di Acca Larentia, definendola "una vicenda grave, che oggi è giunta a conclusione con la condanna". In una nota, il viceministro ha dichiarato: "Federico Marconi e Paolo Marchetti stavano lavorando ad un'inchiesta e si trovavano al Verano per documentare il rito di commemorazione che si stava svolgendo quel giorno. Sono stati accerchiati, aggrediti, minacciati e picchiati da un gruppo di estremisti". Per Mauri "bisogna tenere alta l'attenzione sulle intimidazioni e sulle minacce nei confronti dei giornalisti, che sono in aumento rispetto allo scorso anno. Il ministero dell'Interno lo sta facendo - ha aggiunto -. Lo dimostra il fatto che abbiamo riattivato da subito l'Osservatorio del Viminale sulle minacce, per seguire con attenzione questo fenomeno e intervenire con tempestività contro ogni tipo di aggressione e di intimidazione", ha concluso il viceministro dell'Interno. (Com)