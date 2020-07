Trasporti: Cecchetti (Lega), grave 'no' governo a prolungamento M1 a Rho, imbarazzo Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che decreto Rilancio. Questo è un decreto-palude". "Ma mi chiedo anche se la sinistra - aggiunge Cecchetti - si rende conto che occorre assolutamente offrire ai cittadini soluzioni alternative valide e in grado di accompagnare la grande stagione di sviluppo sociale ed economico di Rho e dei comuni del nord ovest milanese in vista del prossimo insediamento di Mind e della partecipazione di Milano ai Giochi olimpici invernali 2026. E proprio per questo il Pd non può continuare a predicare bene sul territorio, sostenendo il prolungamento della M1, e razzolare male a Roma scagliandosi contro". "In ogni caso la nostra battaglia in Parlamento continua - annuncia Cecchetti -. Presenterò un ordine del giorno al decreto Rilancio affinché il governo si impegni seriamente su questo punto augurandoci che, nel frattempo, il Pd riordini le proprie idee e riveda la propria posizione a dir poco schizofrenica e incomprensibile". (Com)