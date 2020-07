Libia: ministero Difesa Gna promette "risposta adeguata" a raid aereo contro Al Watiya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia, intanto, ha indicato la base aerea di Al Jufra, in Libia, come nuovo obiettivo militare. Lo ha reso noto su Twitter la direzione per le comunicazioni della presidenza turca. La base di Al Jufra, nel centro della Libia, è controllata dall'autoproclamato Esercito nazionale libico di Haftar e - secondo il tweet - riveste un'importanza strategica. Nel messaggio si legge che la base "è stata designata come nuovo obiettivo militare insieme alla città di Sirte dopo la pulizia di Tripoli e dintorni dagli elementi golpisti di Haftar dalla forze del Governo di accordo nazionale". La direzione per le comunicazioni della presidenza turca ha aggiunto che la base militare è necessaria per controllare i flussi di petrolio libici ed è stata utilizzata anche per il dispiegamento di mercenari legati al Cremlino e di caccia provenienti dalla Russia a sostegno di Haftar. A giugno, il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha definito la base di Al Jufra e Sirte come "linee rosse" la cui violazione potrebbe condurre Il Cairo a intervenire militarmente in Libia. (segue) (Lit)