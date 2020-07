Libia: ministero Difesa Gna promette "risposta adeguata" a raid aereo contro Al Watiya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La versione di “Trt” è confermata anche dall’agenzia di stampa turca “Anadolu” e smentisce quanto riferito dal sito web libico “Libya Akbhar”, considerato vicino alle istanze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Haftar e ostile alla presenza turca in Libia. Secondo quest’ultima versione, infatti, il bombardamento avrebbe “distrutto la sala operativa dei militari della Turchia in Libia” causando la morte "di sei ufficiali turchi, tra cui un comandante". In particolare, “Libya Akbhar” ipotizza che i "nove bombardamenti" siano opera di velivoli militari della Francia partiti dal Mali: uno sviluppo, quest'ultimo, che segnerebbe una drammatica escalation del conflitto libico. Altri media pro-Haftar spiegano che la Sala operativa dell'aeronautica del comando generale dell’Lna a Bengasi, in Cirenaica, ha reso noto di aver colpito i sistemi anti-aerei e di disturbo elettronico installati dalla Turchia nei pressi della base aerea di Al Watiya. L’origine degli aerei non è chiara: potrebbe trattarsi di Dassault Mirage di fabbricazione francese in dotazione agli Emirati Arabi Uniti o di Dassault Rafale usati dall’Egitto. (segue) (Lit)